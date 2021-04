Un rigore giusto per la Fiorentina e (forse) ce n’era anche un altro. Orsato e la decisione di non richiamare l’arbitro

Hellas Verona-Fiorentina gara valida per la 32esima giornata di Serie A è stata diretta dal salentino Alessandro Prontera ma della Sezione AIA di Bologna. A coadiuvarlo Passeri e Lombardi, Orsato in sala VAR.

Parte più pimpante il Verona; al 19′ primo giallo della gara per Bonaventura che frana su Ilic. Al 34′ episodio da rivedere in area scaligera, con Ribery che tenta la rovesciata e nel mentre gli viene tirata la maglia. Per Prontera era quasi impossibile vedere, Orsato al VAR decide che è troppo poco per richiamare il direttore di gara. Comunque il dubbio resta. Il rigore però arriva lo stesso per i viola allo scadere del primo tempo; Venuti mette al centro e Bonaventura nel tentativo di calciare a rete viene ostacolato da Barak: rigore giusto.

Nella ripresa il gioco si fa meno brillante da ambo le parti. Al 68′ ammonizione per Gunter rude su Vlahovic, il serbo procura l’ammonizione anche per Sturaro. Al 91′, stessa sorte anche per Kouame per una manata di troppo.

Buona la direzione di Prontera nonostante sia solo alla quinta gara nella massima serie. Se probabilmente manca un rigore alla Fiorentina non è sua la responsabilità.