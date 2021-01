Un ritorno amaro per Commisso: il presidente negli spogliatoi per congratularsi con la sua Fiorentina

Non è stato un ritorno dall’esito positivo per Rocco Commisso, tornato oggi a Firenze e subito in tribuna per assistere a Fiorentina-Inter.

Nonostante un’ottima prestazione da parte della squadra, alla fine è arrivato il gol di Lukaku che ha regalato la vittoria e il pass per i quarti dei nerazzurri.

Al termine della partita, il presidente della Fiorentina è sceso negli spogliatoi per congratularsi con i giocatori e Prandelli per la prova offerta contro gli uomini di Conte.