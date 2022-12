Un ruolo fondamentale e i propositi di Italiano: “Ci serve un centrocampista lì”

Un ruolo strategico per la trasformazione della Fiorentina. Una grande attenzione verrà riposta nel giocatore che agirà da centrale dietro la punta centrale. Diversi gli uomini che si sono alternati tra campionato, Conference League e amichevoli di dicembre, ma che avevano una caratteristica comune: “Ad ora ci serve un centrocampista lì” disse Italiano dopo la partita contro la Sampdoria. E il tecnico viola ha mantenuto in seguito i suoi propositi.

Per pochissimi minuti abbiamo visto l’esperimento Jovic da trequartista offensivo: potrà essere riproposto in futuro questo esperimento, ma solo in determinate circostanze. Ovvero quando la Fiorentina sarà chiamata ad esempio ad inseguire gli avversari e avrà bisogno di aumentare il suo peso davanti.