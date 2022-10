Un sabato da doppio Fiorentina-Inter: oltre alla sfida del Franchi, ci sarà anche quella del ‘Torrini’

Questo sabato ci sarà un inedito doppio confronto tra squadre maggiori e Primavera tra Fiorentina e Inter. Oltre alla sfida delle 20:45 all’Artemio Franchi, si terrà anche l’incontro tra le rose U19, alle ore 13:00 allo stadio ‘Torrini’ di Sesto Fiorentino. Per la nona giornata del campionato giovanile è stato designato il signor Francesco D’Eusanio, coadiuvato dagli assistenti Emanuele De Angelis di Roma 2 e Andrea Bianchini di Perugia.

L’Inter Primavera, allenata dall’ex difensore rumeno Chivu, è penultima in classifica e ancora senza vittorie, mentre la Viola di Aquilani si trova al momento al sesto posto, in zona playoff, con 14 punti realizzati, frutto di 4 vittorie e 2 pareggi. Quella di sabato pomeriggio sarà un’occasione per risalire la china dopo un avvio di stagione sorprendente.