Un senso del dovere incontestabile: Ghezzal è il vero jolly di Iachini

Dalla ripresa del campionato fino ad ora abbiamo visto più moduli e di conseguenza un utilizzo di giocatori piuttosto vario in più ruoli. Uno degli elementi che è stato schierato in questo senso in più ruoli a seconda del modulo è Rachid Ghezzal. Il giocatore in prestito dal Leicester City si è dimostrato infatti un vero jolly in questo periodo, chiamato in causa dall’inizio o a gara in corso. Oltre a giocare nel tridente lo abbiamo visto fare abbastanza bene anche nell’atipico incarico da mezz’ala.

Una scelta un po’ anomala secondo tanti da parte di Beppe Iachini, ma che comunque osserva gli uomini a disposizione tutti i giorni e sa quello che gli possono dare. Ghezzal si è dimostrato volenteroso e pronto in ogni gara fino ad ora giocata, ed è forse stato di gran lunga migliore di altri giocatori con ingaggi più elevati. Il suo desiderio di contribuire a un finale di stagione per ora non così spumeggiante da parte dei viola è invece sotto gli occhi di tutti. Lo ha dimostrato anche nell’ultima gara contro il Cagliari rimanendo in campo dopo un piccolo infortunio per non lasciare in dieci i suoi che avevano appena finito i cambi.

Un’ abnegazione davvero ammirevole per più aspetti da parte del giocatore algerino, che però potrebbe non bastare per convincere i viola a riscattarlo dal club inglese. Questo perché per il momento non ci sono novità sulla sua permanenza a Firenze per la prossima stagione.