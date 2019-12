Un summit di mercato a tre. Ma c’è da lavorare anche sul fronte uscite

Subito un summit di mercato, dopo aver studiato nel dettaglio qualità tecniche della rosa a disposizione. Beppe Iachini e Daniele Pradè, con il coinvolgimento comunque di Joe Barone, direttore generale della Fiorentina, non possono perdere tempo. Ma come scrive il Corriere dello Sport-Stadio, c’è da lavorare sul fronte delle uscite, ma soprattutto da garantire quei correttivi necessari a far decollare il progetto della nuova proprietà. A cominciare dalla necessità di gol. Aspettando di definire il nodo legato a Pedro, sul quale è concreto l’interesse di diversi club, europei (Sporting Braga in testa) e brasiliani (Flamengo), si valutano le possibili strade per rafforzare un reparto che con il ko di Ribery ha subìto un duro colpo.