Un super Dragowski para un rigore all’Inter e Semplici ottiene il suo primo successo da tecnico dello Spezia Guarda la NUOVA CLASSIFICA di Serie A

Si è appena concluso il primo anticipo della 26° giornata di Serie A tra Spezia e Inter. Al 14′ i nerazzurri hanno subito l’occasione di portarsi in vantaggio su calcio di rigore. Dal dischetto si presenta Lautaro Martinez, ma l’ex portiere della Fiorentina Dragowski para in modo impeccabile la sua conclusione. L’estremo difensore polacco si ripete verso la fine del primo tempo su un altro tiro a campo aperto dell’attaccante argentino. L’Inter domina sul piano del gioco anche nella ripresa, ma al primo tiro in porta prende gol: lo sigla al 55′ Daniel Maldini in seguito ad un pasticcio difensivo di Acerbi e D’Ambrosio. I nerazzurri poi pareggiano su calcio di rigore all’83’con Lukaku, ma i padroni di casa tornano di nuovo in vantaggio dopo nemmeno cinque minuti su un tiro dal dischetto di ‘Nzola.

Prima vittoria quindi per l’ex tecnico della Fiorentina Primavera Leonardo Semplici sulla panchina dei liguri, che salgono a 24 punti, mentre la squadra guidata da Simone Inzaghi resta per il momento seconda a quota 50.

La nuova CLASSIFICA di Serie A: Napoli 65, Inter 50, Lazio 48, Milan 47, Roma 47, Atalanta 42, Bologna 35, Juventus 35, Torino 34, Monza 32, Udinese 32, Fiorentina 31, Sassuolo 30, Empoli 28, Lecce 27, Salernitana 25, Spezia 24, Verona 18, Cremonese 12, Sampdoria 12.