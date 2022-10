Un super gol di Osimhen lancia il Napoli ancora in cima alla vetta, Roma battuta nel finale. Guarda la NUOVA CLASSIFICA di Serie A

Passa anche all’Olimpico il Napoli che vola ancora in testa alla classifica mettendo sotto la Roma proprio nel finale: decisiva una perla di Osimhen, con un gran diagonale da posizione molto defilata. Il gol del nigeriano arriva all’80’, dopo una gara piuttosto equilibrata e non molto spettacolare, dove c’era stato un rigore prima assegnato e poi tolto da Irrati per un fallo di Rui Patricio su Ndombele, piuttosto simile a quello di Terracciano su Lautaro Martinez di ieri.

La nuova CLASSIFICA di Serie A: Napoli 29, Milan 26, Atalanta 24, Lazio 24, Roma 22, Udinese 21, Inter 21, Juventus 19, Torino 14, Salernitana 13, Sassuolo 12, Empoli 11, Bologna 10, Fiorentina 10, Monza 10, Spezia 9, Lecce 8, Verona 5, Cremonese 4, Sampdoria 3.