Un tempo contro l’Inter in amichevole non basta: la Reggina non considera Dutu. Zero minuti per il giovane della Fiorentina

Se Reggio Calabria rappresenta un’oasi felice per la posizione in classifica della Reggina e per l’esperienza positiva di alcuni giocatori di proprietà della Fiorentina, come Niccolò Pierozzi e Gabriele Gori, non per tutti è così. Dopo una buona stagione a Montevarchi, il difensore Eduard Dutu ha scelto il salto in Serie B per continuare a crescere, ma la sua avventura in Calabria non sta avendo gli effetti sperati.

Filippo Inzaghi non considera il giocatore nella sua Reggina: considerando tutte le gare ufficiali, Dutu non è sceso in campo neanche per un minuto. Peggio ancora, è stato convocato soltanto in sette dei diciotto match di Serie B fin qui svolti. Ieri si è giocata l’amichevole Reggina-Inter, terminata 0-2 in favore dei nerazzurri, e Dutu ha giocato tutto il secondo tempo. La speranza è che questo piccolo passo in avanti rappresenti uno spiraglio di luce per il proseguo della sua stagione.