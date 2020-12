Un terzetto di giocatori al centro del mercato della Fiorentina. Per Pulgar si aprono le porte verso la cessione. Cosa fare con Benassi?

Pulgar, Duncan e Benassi, un terzetto di centrocampisti di proprietà della Fiorentina che sarà al centro del prossimo mercato dei viola. La Nazione si occupa di loro stamattina a cominciare proprio da quest’ultimo che praticamente ha già terminato la sua esperienza in prestito al Verona. Il club gialloblu ha già comunicato all’entourage di Benassi di di voler interrompere già a gennaio l’accordo stipulato con la Fiorentina in estate (prestito con diritto di riscatto a 7 milioni). Questo perché il ragazzo ha dovuto fare i conti con un problema al polpaccio che gli ha impedito di allenarsi con la squadra e di essere impiegato in campo in tutti questi mesi. Da inizio dicembre lo stesso Benassi si trova a Firenze dove sta provando a curarsi per poter ritornare in campo. Nel frattempo però la società dovrà trovargli un’altra sistemazione.

Su Pulgar da segnalare il fatto che su di lui ha messo gli occhi il Leeds di Bielsa e la recente scelta di Prandelli di rivoluzionare l’assetto della linea mediana potrebbe suggerire ai viola di valutare una cessione del cileno.

Infine per Duncan si è fatta sentire la Lazio nell’ottica di una trattativa che dovrebbe essere slegata però da quella che porta a Caicedo.