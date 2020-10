Un tesoretto in prestito

La Fiorentina ha un vero e proprio tesoretto in prestito. Sono due principalmente i giocatori che potrebbero portare cifre importanti nelle casse viola, se la società deciderà di cederli a titolo definitivo dopo il loro ritorno a Firenze. Di Pedro si è cominciato a riparlare in questi giorni a causa di un obbligo di riscatto da parte del Flamengo che di fatto non avverrà per la mancata realizzazione delle condizioni. Inizialmente la cifra per l’acquisto a titolo definitivo era di 10 milioni, con un milione già versato dal club brasiliano per il prestito oneroso della punta. Ora da capire cosa vorrà fare la Fiorentina con lui, visto che a dicembre è previsto la scadenza del contratto con i rossoneri e il suo rientro in Italia. Viste le buone prestazioni in Brasile, al momento la Fiorentina potrebbe almeno riprendere la cifra sborsato per portare Pedro a Firenze (11 milioni). Da considerare che comunque il 20% della sua futura rivendita è destinato al Fluminense.

L’altro giocatore in discussione è Alban Lafont, attualmente al Nantes in Francia. La scorsa stagione il classe 1999 ha fatto vedere buone cose, facendo lievitare considerevolmente il prezzo del cartellino. La fine del prestito in Francia è prevista per la prossima estate, anche se ci sarà da capire come si muoveranno le società tra diritto di riscatto e controriscatto. Discorso rimandato a giugno dunque, ma in questo caso la Fiorentina è pronta a una quasi certa plusvalenza.