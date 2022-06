Un titolare sulla destra per la Fiorentina: Dodò non si schioda. L’alternativa e un possibile ritorno

La Fiorentina cerca un titolare sulla fascia destra.

Per questo ruolo c’è prima di tutti Dodò sul quale però non si registrano passi avanti significativi nelle ultime ore e dunque persiste differenza tra offerta dei viola e richiesta dello Shakhtar Donetsk.

Dubois del Lione è un’alternativa e attenzione anche ad Odriozola che è un’ipotesi non del tutto tramontata anche se il Real Madrid vorrebbe capitalizzare la cessione (richiesta da 20 milioni circa), mentre la Fiorentina spera di poter far leva sul giocatore per un’altra annata in prestito.