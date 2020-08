Un titolarissimo di Gasperini scarica l’Atalanta: “Non possiamo fare più di così, voglio andare via”

Hans Hateboer annuncia il suo addio all’Atalanta. Queste le parole dell’esterno della Dea a Voetbal International: “Penso che abbiamo raggiunto il massimo possibile. Dopo tante stagioni a Bergamo i risultati sono diventati straordinari negli ultimi anni, ma non penso che si possa andare molto oltre per quanto mi riguarda”. “Ho trascorso tre anni fantastici qui, ho uno splendido rapporto con tutti ma credo sia l’ora di trovare una via di mezzo insieme. Voglio una nuova esperienza, continuare a scoprire nuove opportunità”.

