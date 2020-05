Un Tonali sempre più lontano e una flebile speranza che dipende solo da lui

Chi sarà il giocatore misterioso di cui parla Joe Barone? Molto probabilmente non Sandro Tonali. E’ evidente che il giocatore del Brescia sia molto lontano dalla Fiorentina, conteso invece tra Inter e Juventus. Entrambe le “strisciate” sono pronte a offrire soldi e contropartite che potrebbero interessare a Cellino, ragion per cui si prospetta un duello tra di loro. Secondo Tuttosport, i nerazzurri avrebbero in testa anche l’opzione Vidal, che potrebbe farli rallentare sul fronte Tonali favorendo i bianconeri. In tutto questo rimane sullo sfondo la Fiorentina, che vede man mano spegnersi sempre di più le speranza. L’unico appiglio per i viola sarebbe la volontà del giocatore, che potrebbe preferire uno step intermedio anziché passare direttamente dal Brescia a una big.