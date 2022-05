Un tridente d’oro per il costo…ma non per il rendimento. E si parla di nuovi innesti in attacco per la Fiorentina

Cabral, Gonzalez, Ikone: questo era il tridente della Fiorentina che avrebbe dovuto fare dimenticare i gol di Vlahovic, almeno nelle intenzioni dei dirigenti viola.

In realtà questo terzetto, per il momento è d’oro solamente per i costi. 23 milioni di euro più bonus l’argentino, 16 milioni il brasiliano, 15 milioni di euro il francese, tutto compreso si arrivano a sfiorare i 60 milioni. Il tutto per produrre nove reti: sei di Gonzalez con due rigori, due di Cabral e uno di Ikone.

E ora questo tridente, come sottolinea La Nazione, è sotto esame e il mercato racconta che la Fiorentina è (forte) nella scia di un altro centravanti e che le grandi manovre sulle corsie esterne sono tutt’altro che considerarsi ai box.