Un tridente in stile europeo per volare ancora più in alto

Germania, Svizzera e Francia. Sono questi i bacini dove ha pescato la Fiorentina per comporre un tridente in stile europeo che potrebbe essere quello a cui può affidarsi Italiano per spiccare ulteriormente il volo.

Gonzalez è stato il primo ad arrivare a Firenze, acquistato dallo Stoccarda per una cifra record per i viola: 28 milioni di euro (bonus compresi). Dopo aver costruito molto, servito i compagni e guadagnato falli, senza però finalizzare al meglio, ha trovato la via della rete nelle ultime due partite consecutive.

Dal Basilea, Svizzera tedesca, è stato acquistato Cabral a gennaio, subito dopo aver ceduto Vlahovic alla Juventus. La sua rete al Napoli, la seconda dopo quella col Sassuolo, è un mix di classe, potenza e precisione, un colpo fuori dal normale.

Infine dal Lille, campione di Francia ancora in carica, è stato pescato, sempre a gennaio, Ikone che finalmente ha messo la palla in fondo al sacco al Maradona, dopo esserci andato vicino in diverse circostanze tra campionato e Coppa Italia.

La trasferta di Napoli l’hanno decisa loro e da questi tre dovrebbe ripartire Italiano per trovare i punti che servono per approdare in Europa in Serie A e cercare l’impresa a Torino contro la Juventus per conquistare la finalissima in Coppa Italia.