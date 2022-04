“Un trionfo conseguenza diretta del matrimonio con un allenatore che ha creato le basi per un futuro lontano dal frustrante vivacchiare. Oggi la Fiorentina…”

Vittoria in un campo difficile, una classifica che induce ad un sorriso e un allenatore che è riuscito a rianimare tutto l’ambiente. E’ proprio incentrato sul tecnico della Fiorentina, Vincenzo Italiano, il commento che troviamo stamani sul Corriere dello Sport-Stadio, a firma Alessandro Mita.

“Alla Fiorentina serviva tutto questo – scrive il giornalista – Un trionfo come quello di ieri. La conseguenza diretta del matrimonio con un allenatore che ha un’idea di calcio precisa, forse talvolta rischiosa ma decisamente coinvolgente, capace di creare le basi per un futuro diverso, lontano dall’anonimato, dalla lotta per la salvezza, dal frustrante vivacchiare. All’indomani della vittoria contro il Napoli, bisogna innanzitutto ribadire i meriti di Vincenzo Italiano, che ha migliorato anche se stesso, visto che con il passare delle giornate ha ammorbidito certi eccessi offensivi e di pressing che spesso mettevano la squadra in difficoltà”.

E ancora: “Oggi la Fiorentina appare più solida ed equilibrata rispetto al girone di andata, ha 23 punti e 9 vittorie in più rispetto a quanto fatto nel 2020-2021 dopo 31 partite, ben 6 successi esterni e un percorso che non è stato scalfito neppure dalla dolorosa partenza di Vlahovic“.