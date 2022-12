Un trittico di squadre a caccia di Maleh

Il mercato di gennaio deve ancora entrare nel vivo, ma sono già molti i nomi in ottica Fiorentina. Da un possibile innesto in mediana, ad un rinforzo sugli esterni offensivi.

Ma la Fiorentina dovrà pensare anche alle uscite, con molti giocatori che potrebbero volare in altri lidi alla ricerca di un minutaggio maggiore. Secondo quanto riporta Calciomercato.com, il club viola è pronto a valutare proposte per Youssef Maleh. Il centrocampista è in uscita dai viola, piace a Sampdoria, Lecce e Salernitana ma al momento non sono arrivate offerte.