“Un tuffo? No, uno scivolone. Lo stile unpolitically correct della Fiorentina che dà l’impressione di solleticare gli istinti più antisportivi di una tifoseria”

Il video pubblicato su TikTok dalla Fiorentina per ironizzare sul ‘tuffo’ di Chiesa costato l’espulsione a Milenkovic, finisce al centro del mirino del Corriere Fiorentino.

In un commento pubblicato dal giornale questa mattina si può leggere che lo ‘scivolone mediatico’ “riaccende i riflettori (come avvenuto anche con la dichiarazione di guerra di Commisso a Vlahovic) sullo stile comunicativo viola. Uno stile unpolitically correct, in certi momenti aggressivo, e spesso (forse troppo) incoerente”.

E ancora: “Razzolare bene, ma praticare così così. Non il massimo per un club che ha scelto lo scorso anno di dare una svolta scegliendo la comunicazione prodotta in casa”.

In conclusione si legge: “L’importante è che dagli sbagli si possa migliorare. Come? La prossima volta per esempio, le scuse saranno più sincere se esplicite e ufficiali. Giusto per non rischiare di dare l’impressione che siano dovute, ma senza troppa convinzione per continuare, magari, a solleticare (come con Vlahovic) gli istinti più antisportivi di una tifoseria”.