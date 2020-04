Un upgrade di nome Spinazzola: l’incrocio bizzarro con Biraghi e un’occasione per la Fiorentina

In principio, ovvero a gennaio scorso, doveva essere dell’Inter: lo scambio con Politano era tutto fatto ed anzi, Leonardo Spinazzola era già arrivato a Milano per fare le visite con i nerazzurri. Poi un retromarcia improvviso e lo scambio che salta. Sotto la guida di Conte, l’esterno umbro avrebbe fronteggiato quel Cristiano Biraghi a sua volta in prestito dalla Fiorentina.

Spinazzola però, di lavoro fa un po’ il tuttofare: esterno su entrambe le fasce, quasi ambidestro ormai, veloce e propositivo ma anche affidabile come terzino di una difesa a quattro. Se è vero che la Roma cerca proprio Biraghi per il suo futuro, è vero anche che per la Fiorentina l’occasione per scambiarlo (in caso di mancato riscatto interista) proprio con Spinazzola sarebbe di quelle da non perdere. Con lui infatti la squadra viola si assicurerebbe un profilo anche di stampo europeo ma soprattutto un calciatore molto duttile e adatto a diverse interpretazioni tattiche. Un po’ quello che è mancato quest’anno con Dalbert, fin troppo legato al centrocampo a cinque.