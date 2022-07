Un utente offende Sottil sui social, Duncan difende il compagno e lo zittisce: “Prova a dirglielo in faccia” – FOTO

Alfred Duncan è sempre più coinvolto e presente nel gruppo Fiorentina. Dopo aver segnato il gol alla Juve che ha aiutato i viola a tornare in Europa, il centrocampista ha voglia di mettersi in mostra per ritagliarsi spazio nella prossima stagione.

Intanto, Duncan si è reso protagonista di un episodio particolare sui social. Sotto un post della Fiorentina su Instagram dedicato a un bel gol segnato da Sottil in allenamento, un tifoso ha commentato “Pensa a segnare in partita, scemo ossigenato” riferendosi all’esterno d’attacco viola. Pronta è arrivata la risposta di Duncan in difesa del compagno di squadra: “Stai zitto, scemo a chi? Diglielo in faccia quando lo vedi dal vivo”.