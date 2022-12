Un valore destinato a salire

Chi trova (o nel caso della Fiorentina, ritrova) un buon calciatore al Mondiale, trova un tesoro. Già, e l’esempio di Sofyan Amrabat racconta alla perfezione la situazione. Talento prelevato dal Verona, voluto a tutti i costi da Rocco Commisso e pagato a peso d’oro nel gennaio del 2020, Amrabat ha poi vissuto un lungo periodo a corrente alternata. Misteri del calcio si potrebbe dire, fatto sta che il centrocampista marocchino, oggi è un nuovo tesoro custodito nella bacheca viola.

Come specifica La Nazione, in termini finanziari, l’attuale (ma destinata a crescere) rivalutazione del centrocampista ricolloca il suo valore intorno ai 20 milioni di euro e quindi su una base identica a quanto fu pagato dalla Fiorentina. Questo per evidenziare un altro dato: se oggi il club di Commisso decidesse di monetizzare in qualche modo il ragazzo marocchino, potrebbe mettersi a trattare su una base d’asta a cinque stelle e quindi non inferiore ai 25 milioni (a salire).