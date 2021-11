“Un Vlahovic alla Batistuta a soli 21 anni: tifosi viola godetevelo finché rimane alla Fiorentina”

Un confronto offensivo che stasera vedremo al Franchi sarà quello tra Dusan Vlahovic e Rafael Leao. Fiorentina-Milan e una sfida nella sfida che questa mattina viene analizzata sulle pagine del Corriere dello Sport-Stadio. A Firenze il serbo ha numeri come on si vedeva dai tempi di Luca Toni, oppure di un certo Gabriel Omar Batistuta. Ancora 21enne, è un attaccante pronto e a breve sarà uno die protagonisti del Mondiale. Attaccante completo, fa gol i ogni modo possibile: di testa, di piede, su punizione, su rigore, di rapina e non solo.

Poi c’è un contratto che però non vuole rinnovare e una cessione sempre più vicina. Però i gol continuano a essere. Che i tifosi se lo godano, scrive il quotidiano, finché è ancora in maglia viola.