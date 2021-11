Un vuoto da riempire…col mercato. I giocatori sotto la lente di ingrandimento della Fiorentina

Un vuoto da riempire. Sul mercato di gennaio per la Fiorentina sarà necessario intervenire per dare al tecnico Italiano respiro e possibilità di scelta in attacco.

Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport-Stadio, questo dovrebbe accadere indipendentemente da quello che sarà il futuro di Vlahovic la cui partenza potrebbe slittare a giugno,

L’attenzione della dirigenza è indirizzata nel risolvere questa situazione. La coperta è corta ed ecco perché candidati come Belotti, Origi, Cabral e Borja Mayoral restano sotto la lente di ingrandimento.