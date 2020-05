Una banda di ladri in Egitto semina il panico con le maschere…di Salah!

Anche un un periodo così difficile per il mondo non sono mancati atti criminali. A il Cairo, la capitale dell’Egitto, una banda composta da quattro rapinatori ha seminato il panico e lo ha fatto indossando delle maschere di Mohamed Salah, ex Fiorentina, attaccante del Liverpool e senza dubbio il miglior atleta che ha mai avuto l’Egitto. Quattro ladri hanno deciso di unire le forze e hanno formato una banda e hanno iniziato ad assalire sia negozi che normali cittadini a ‘Il Cairo’, la più importante città dell’Egitto. La polizia si è messa sulle loro tracce, la stampa locale li ha definiti: ‘la banda delle maschere di Salah’. L’ultimo colpo però non è andato a buon fine e dopo essersi mossi nel quartiere di Nasr City sono stati beccati in flagranza di reato in un negozio di Hassanein Heikal Street. Avevano indosso le maschere di Mohamed Salah.