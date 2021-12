Una partita ricca di osservati speciali: questa è stata Fiorentina-Sassuolo. Nel corso della stessa i dirigenti viola hanno potuto vedere all’opera giocatori che, comunque, già conoscono bene come Berardi e Scamacca, da tempo seguiti.

Ma la certezza di mercato, almeno per il momento, è un’altra: l’arrivo dell’esterno Jonathan Ikoné dal Lille. Il francese secondo Tuttosport è addirittura atteso per la prima partita del 2022, quella che i viola giocheranno per la Befana, contro l’Udinese.