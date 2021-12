Una Befana con Ikoné in campo? La Fiorentina ci spera

Con l’acquisto di Jonathan Ikoné dal Lille, la Fiorentina ha di fatto anticipato tutta la Serie A e inaugurato il mercato già nell’ultima parte di dicembre. Come anticipato, il francese tornerà a Firenze il 29 dicembre e si metterà fin da subito a disposizione di mister Vincenzo Italiano.

Secondo quanto riportato dal Corriere Fiorentino, l’intenzione del ragazzo e della società è di averlo a disposizione fin da subito. La prima partita del 2022 della Fiorentina sarà il 6 gennaio al Franchi: probabilmente non da titolare, ma a partita in corso Ikoné potrebbe esordire con la maglia viola. Italiano spera che riesca ad adattarsi in poco tempo per poter offrire subito soluzioni ed energia al reparto offensivo.