Una bocciatura pesante

Il suo nome non compare nemmeno tra i convocati per la preparazione di inizio stagione. Così Tofol Montiel, da giovane talentuoso si ritrova ad essere un esubero in casa Fiorentina. Quel giovane trequartista che un anno fa contro il Monza dava sfoggio di una grande prestazione da subentrante nella prima partita dell’era Commisso, non fa parte dei piani di Beppe Iachini e sarà mandato ancora altrove a fare esperienza o chissà forse ceduto definitivamente.

Gli allenatori viola che l’hanno potuto avere a disposizione sono ben tre: Pioli, Montella e ora Iachini. Nessuno gli ha dato l’opportunità di giocare con continuità e negli ultimi mesi era stato mandato in prestito in Portogallo. L’esclusione dalla lista dei convocati per l’inizio di stagione è un segnale purtroppo importante, che lo rilega a quella lista di giovani ancora troppo lontani dalla prima squadra. Un passo indietro importante che potrebbe anche essere quello definitivo. Un vero peccato, perchè a credere in lui a Firenze erano in molti.