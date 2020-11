Una brutta disavventura per un ex giocatore della Fiorentina: “Mi hanno rapito e lasciato per quattro ore dentro al bagagliaio di un’auto”

Brutta disavventura capitata all’ex centrocampista della Fiorentina, Chris Obodo, che è stato rapito mentre si trovava a Warri, in Nigeria. E’ rimasto rinchiuso nel bagagliaio di un’automobile per quattro ore, portato nella boscaglia e poi derubato di tutto ciò che aveva, prima di essere liberato.

Questo il suo racconto rilasciato a Brila FM: “Sono stato chiuso per quattro ore nel bagagliaio di una macchina, lasciato al caldo. I rapitori mi hanno anche raccontato come abbiano perso dei soldi per aver fatto una scommessa sulla Nigeria. Non mi hanno ferito né intimidito, però, onestamente non riesco a capire il motivo per cui qualcuno abbia voluto farmi affrontare nuovamente un’esperienza di questo genere”.

Non si tratta della prima volta che succede un fatto del genere ad Obodo che già nel giugno 2012 era stato rapito.