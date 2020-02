Una buona notizia per Iachini. Ma per quella ottima c’è ancora da attendere…

Tra stadio, allenatore, arbitri, sta purtroppo passando in secondo piano un fatto: il prossimo fine settimana la Fiorentina tornerà di nuovo in campo. Lo farà in casa della Sampdoria e sarà un match importante per la classifica perché i blucerchiati sono subito sotto ai viola.

La buona notizia per Iachini potrebbe essere il fatto di poter avere a disposizione il neo acquisto Duncan, il quale si sta riprendendo in maniera definitiva, da un infortunio muscolare che lo ha messo KO ad inizio anno.

C’è attesa anche per il recupero di Ribery, ma non è di certo dietro l’angolo, ci sarà ancora qualche settimana da attendere.