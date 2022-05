Una carrellata di ragazzi che possono avere un futuro. L’interesse di Italiano verso i giovani viola e una riflessione in vista del ritiro

Nella formazione Primavera della Fiorentina, la stessa che ieri ha portato a casa la Coppa Italia, ci sono giovani davvero interessanti. Una carrellata all’interno della squadra, ce l’offre stamani La Repubblica che parte facendo i nomi del difensore Frison, del centrocampista Krastev, del capitano Corradini (protagonista della vittoria col suo sigillo in pieno recupero) per giungere ai vari Distefano, Toci e Agostinelli.

Oltre a questi ci sono il portiere Fogli e Koffi che sperano in futuro tutto viola.

In questa stagione il tecnico della prima squadra, Italiano, ha mostrato grande interesse per la compagine di Aquilani, che si è messa in mostra in tutta la sua qualità. Ci sarà tempo per fare una riflessione su questi ragazzi e pensare a quali e quanti elementi portarsi dietro in vista del ritiro estivo di Moena.