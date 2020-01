Una certezza ritrovata

L’arrivo di Beppe Iachini ha rigenerato Martin Caceres, che, dopo essere entrato nel mondo Fiorentina in modo letteralmente devastante, ha avuto un calo di rendimento sul finale del 2019.

Il difensore uruguagio, in gol ieri sera a San Siro, ha ritrovato smalto e brillantezza: notizia fondamentale anche visto il periodo di forma non certo scintillante di Milenkovic e quello di assoluta crisi di capitan Pezzella.

In attesa delle ultime mosse di mercato, con le possibili partenze di Ranieri e Ceccherini e degli acquisti in difesa che i viola stanno decidendo di fare (Igor ma anche Criscito), aver ritrovato un Caceres così non può che essere una grande notizia, nonostante l’assenza per squalifica da scontare domenica contro la Juventus.

Mister Iachini ha ricompattato la squadra ed ha toccato le corde giuste sia tatticamente ma anche mentalmente: Martin e la Fiorentina ringraziano sentitamente.