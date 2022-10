Una chance dal primo minuto per Duncan? Italiano lo valuta anche in un ruolo inedito

A poche ore dalla partita contro il Lecce, il tecnico della Fiorentina Vincenzo Italiano studia le ultime mosse dal primo minuto. In particolare, l’allenatore viola sarebbe pronto a lanciare Alfred Duncan, centrocampista ghanese che ha trovato poco spazio in questo inizio di stagione, al posto di Sofyan Amrabat, oggi squalificato.

Da capire se il giocatore sarà impiegato in regia, oppure come mezzala. Nel secondo caso Italiano punterà su Mandragora come regista. Sicuro del posto, al momento, sembra essere l’unico Barak. A riferirlo è Sky Sport.