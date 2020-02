Una classifica particolare e un aspetto su cui la Fiorentina deve assolutamente migliorare

C’è una classifica particolare, ma molto significativa per la Fiorentina, che si può trovare sul sito della Lega Serie A. Si tratta dei calciatori con il maggior numero di tiri nello specchio della porta. In una griglia guidata da Immobile (53), con subito dopo Ronaldo (52) e Dzeko (42), trova spazio nella top 10 anche Federico Chiesa, che si piazza proprio al decimo posto con 32 tiri. Per la precisione il giocatore della Fiorentina ha calciato per un totale di 50 volte, di cui appunto 32 nello specchio e 18 fuori, realizzando in totale 6 gol. Una statistica discreta, ma che si può migliorare soprattutto in relazione alla squadra. Se si considera infatti che dopo Chiesa il primo giocatore a comparire in classifica è Vlahovic, al 46esimo posto, la situazione fa riflettere. Simbolo di una Fiorentina che fa fatica a creare occasioni, e soprattutto a calciare in porta. Se si esclude la goleada con la Samp, in effetti, la squadra di Iachini spesso e volentieri latita nel rendersi pericolosa, in particolar modo contro quelle formazioni che si schierano sulla difensiva. Un aspetto da migliorare, già nel corso della stagione e soprattutto in vista della prossima magari, anzi di sicuro, con nuovi interpreti.