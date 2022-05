Una coppa storica che non deve rimanere solo un cimelio. La Fiorentina crederà nei suoi giovani campioni?

Nei settori giovanili, si dice spesso, l’importante non deve essere il risultato quanto la formazione dei ragazzi. Certo che nel caso della Primavera della Fiorentina, le due cose potrebbero tranquillamente andare di pari passo. Ieri i ragazzi di Aquilani hanno vinto la quarta Coppa Italia consecutiva, un’impresa storica che però non deve rimanere solo un trofeo da esporre ma diventare qualcosa di più.

I talenti ci sono eccome nella Primavera della Fiorentina e allora, proprio partendo da questa finale memorabile, sarebbe bello proteggerli e valorizzarli. Con addosso la maglia viola, e non con quella di qualche altra squadra. La società vuole impostare il proprio lavoro in prospettiva, lo dimostra il Viola Park che potrà rendere ancora più prolifico il settore giovanile. Intanto però non bisogna dimenticare chi ha già dato segnali forti, come ad esempio Bianco e Distefano.

La prima squadra dovrà essere rinforzata per la prossima stagione, ma risorse giovani e talentuose da far subentrare ne serviranno. E allora, qualcuno di questi ragazzi campioni, sarebbe proprio bello vederlo in pianta stabile alla corte di Italiano. Rischioso? Forse. Ma in fondo chi era Federico Chiesa quando Paulo Sousa lo buttò nella mischia allo Juventus Stadium?