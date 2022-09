Una designazione eccellente per Bologna-Fiorentina

La partita tra Bologna e Fiorentina in programma domenica prossima con inizio alle ore 15, sarà diretta nientemeno che da Daniele Orsato di Schio, ovvero l’arbitro più importante nel panorama italiano.

A coadiuvare il fischietto veneto ci saranno Lo Cicero e Pagliardini come guardalinee, Zufferli come quarto uomo, Maggioni come Var e Muto come assistente Var.

Quindi designazione eccellente per il cosiddetto derby dell’Appennino che viene ritenuto, evidentemente come un incontro delicato da gestire.