Una difesa top che il mercato può stravolgere

La difesa viola è la migliore del campionato di Serie A dopo la ripartenza post lockdown e il presidente Rocco Commisso la elogia non poco. Nonostante questo però, come riporta il Corriere Fiorentino, il mercato però potrebbe stravolgerla: il capitano argentino German Pezzella piace in Spagna, più precisamente al Valencia, mentre il Milan vuole il giovane e talentuoso centrale serbo Milenkovic.

