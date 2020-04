Una difesa viola da ricostruire? Ma se manca solo un tassello…

La difesa della Fiorentina è in completa fase di ristrutturazione. Da una parte c’è Pol Lirola che, in base al modulo utilizzato dall’allenatore viola della prossima stagione, può diventare una autentica mina vagante. Dall’altra quell’Igor che, a Firenze si è visto come centrale, ma può essere un buon terzino sinistro. Sempre sull’out mancino, poi, potrebbe arrivare un possibile colpo di mercato anche se non sembra quella la priorità.

La precedenza, infatti, ce l’ha il reparto centrale. Perchè se da una parte c’è un German Pezzella sempre più verso Napoli, dall’altra c’è un Nikola Milenkovic che il Presidente della Fiorentina Rocco Commisso vuole bloccare a Firenze. La difesa viola quindi dovrebbe ripartire dall’asso serbo con una novità: potrebbe essere Kumbulla?

Il giovane difensore albanese è nel mirino di tante società, fra cui la Fiorentina, ma ha un prezzo molto alto al momento. Sicuramente la coppia Milenkovic-Kumbulla, oltre ad essere giovane, non avrebbe niente da invidiare a tante squadre europee.

Restano, però, da respingere gli assalti delle pretendenti per il serbo. Ma, come già visto nell’affare Chiesa, quando il Presidente Commisso dice di No, è no.