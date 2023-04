Una doppietta di Verdi regala una vittoria cruciale al Verona in chiave salvezza. E la Fiorentina ora può scavalcare il Bologna. Guarda la NUOVA CLASSIFICA di Serie A

Anticipo del venerdì sera che sorride al Verona. I gialloblù battono 2-1 il Bologna tra le mura amiche, grazie alla doppietta di Simone Verdi.

Un gol per tempo per il fantasista, che realizza due reti contro la propria ex storica squadra regalando un successo cruciale agli scaligeri in chiave salvezza. A nulla vale il bel pallonetto dell’argentino Dominguez che va in gol al 93’.

Il Verona aggancia così lo Spezia a quota 26 punti, rendendo ancora più viva la bagarre per la lotta per non retrocedere. Bologna che resta a 44 punti: Fiorentina che battendo il Monza può superare la squadra di Motta.

La nuova CLASSIFICA di Serie A: Napoli 75, Lazio 61, Juventus 59, Roma 56, Milan 53, Inter 51, Atalanta 49, Bologna 44, Fiorentina 42, Sassuolo 40, Udinese 39, Torino 39, Monza 38, Empoli 32, Salernitana 30, Lecce 28, Spezia 26, Verona 26, Cremonese 19, Sampdoria 16.