Una Fiorentina da scremare ma…Kokorin è dentro al progetto

La rosa della Fiorentina sarà ‘scremata’ nel corso della prossima estate. Saranno da individuare subito i giovani da far crescere in casa, per poi andare ad aggredire con la giusta determinazione quei profili che (anche) il tecnico identificherà come prioritari.

Il Corriere dello Sport-Stadio in edicola oggi, sottolinea come Aleksandr Kokorin, il russo preso a gennaio, sia assolutamente dentro al progetto: verrà utilizzato come jolly offensivo e, nei piani della dirigenza, dovrà diventare una risorsa a cui attingere.

La Fiorentina per il suo cartellino ha pagato circa 4,5 milioni di euro.