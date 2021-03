“Una Fiorentina finalmente più determinata e cattiva e una squadra che rema tutta dalla stessa parte. I giocatori stanno recuperando l’orgoglio di indossare questa maglia”

“La Fiorentina è stata finalmente più determinata e ’cattiva’ non solo nell’atteggiamento fisico, ma anche in quello mentale”. Questo è il commento che si legge su La Nazione di stamani in un articolo a firma Angelo Giorgetti.

Viene sottolineato il cambiamento che c’è stato all’interno della squadra nel match contro il Milan: “Troppe volte – dopo una sconfitta – i giocatori viola erano usciti dal campo indossando espressioni neutre, o addirittura rilassate (se non peggio, dal punto di vista della comunicazione): invece ieri l’atteggiamento in campo è stato quello di una squadra che rema tutta dalla stessa parte e – verrebbe voglia di dire ’finalmente’ – non sono mancati i colpi duri con gli avversari. E le sfide personali, le provocazioni, le reazioni di chi non vuole perdere”.

Un qualcosa di nuovo che potrebbe servire in questo rush finale del campionato per poter mettere in archivio una salvezza sofferta ma indispensabile: “Non è mai troppo tardi per imparare, i giocatori della Fiorentina forse stanno recuperando un poco l’orgoglio di indossare questa maglia. Meno male”.