Una Fiorentina imbarazzante perde in casa contro il Torino. Decide il gol di Miranchuk nel primo tempo

FIORENTINA-TORINO 0-1 (32′ Miranchuk)

Fiorentina: (4-2-3-1): Terracciano; Biraghi (45′ Terzic), Igor, Milenkovic, Venuti; Amrabat (54′ Nico Gonzalez), Duncan (69′ Barak); Ikone, Bonaventura, Saponara (54′ Jovic); Kouame. All. Vincenzo Italiano

95′ – E’ finita, Torino batte Fiorentina 1-0

93′ – Cross di Nico sul primo palo, nessuno ci va e il portiere blocca facile

91′ – Miracolo di Milinkovic-Savic con il piede su Barak

90′ – 5 minuti di recupero

90′ – Clamorosa occasione per la Fiorentina: Ikonè serve Kouame, pallone leggermente lungo, contrasto tra l’ivoriano e il portiere, il pallone arriva a Jovic che a porta vuota non riesce a tirare

88′ – Fallo tattico di Sanabria su Nico Gonzalez, giallo sistematico

86′ – Fuori Bonaventura, dentro Bianco

85′ – Cross teso di Venuti, allontana in tuffo Milinkovic-Savic

82′ – Cross di Terzic, Jovic si stacca dalla marcatura e cerca la girata col sinistro, palla alta

81′ – Ed ecco che appena entra Sanabria sfiora il gol, salva sulla linea Venuti

80′ – Cambio nel Torino: fuori Seck, dentro Sanabria

79′ – Cross a due all’ora di Ikonè, pane per i due metri di Milinkovic-Savic

78′ – La Fiorentina gioca all’indietro

75′ – Azione confusa della Fiorentina che, indovinate un po’, non riesce a tirare in porta

71′ – Cambio nel Torino: costretto a uscire dopo un colpo in faccia Djidji, entra Zima

70′ – Cross di Venuti, Kouame di testa debole tra le braccia di Milinkovic-Savic

69′ – Cambio nel Torino: fuori Adopo, dentro Linetty. Nella Fiorentina fuori Duncan e dentro Barak

68′ – Singo svirgola, Jovic di testa cerca Bonaventura che però non ci arriva

66′ – Ogni azione offensiva della Fiorentina sfuma per colpa di errori di precisione, senza contare la totale mancanza di idee quando si arriva al limite dell’area

64′ – Bel cross di sinistro di Venuti, spizza Ikonè e Gonzalez non riesce nel tap in sul secondo palo

63′ – Nico Gonzalez punta l’uomo sulla sinistra e mette forte in mezzo, nulla da fare

62′ – Corner Torino sul primo palo, Adopo tenta la girata complicatissima e non trova lo specchio

60′ – Azione di ripartenza della Fiorentina, ci prova dal limite Bonaventura ma viene rimpallato

57′ – Ikonè fa un controllo scoprendo il pallone e lo perde, Torino va in porta e tocca a Bonaventura ripiegare per evitare guai peggiori

54′ – Doppio cambio nella Fiorentina: fuori Amrabat e Saponara, dentro Nico Gonzalez e Jovic

53′ – Assolo di Bonaventura che nel deserto intorno a sè prova il tiro in porta, centrale e alzato in corner da Milinkovic-Savic

52′ – Prima Venuti, poi Saponara mettono il pallone in mezzo dalla destra ma la difesa del Torino in qualche modo allontana

50′ – Duncan in ritardo su Ricci, ammonito

49′ – Terzic lungo linea verso Kouame, Buongiorno lo carica

45′ – Si riparte

45′ – Cambio all’intervallo per la Fiorentina: fuori Biraghi, dentro Terzic

SECONDO TEMPO

46′ – Tiro di Vlasic deviato da Igor, fuori di pochissimo. Su questa giocata l’arbitro manda le squadre negli spogliatoi, fischi del Franchi

45′ – Biraghi pennella in area, Milenkovic di testa completamente fuori bersaglio

44′ – Ammonito Ricci che ferma Saponara vanificando il contropiede della Fiorentina. Saponara protesta in faccia all’arbitro e rimedia a sua volta il giallo

42′ – Bonaventura strattonato prende punizione a centrocampo

40′ – Cinque minuti all’intervallo, Fiorentina non pervenuta dopo il vantaggio del Torino

35′ – La Fiorentina prova a reagire, ma non riesce a rendersi pericolosa

32′ – Gol del Torino. Gran tiro a giro di Miranchuk dal vertice destro dell’area, che finisce sotto l’incrocio. Immobile Terracciano, 0-1.

29′ – Occasione per Kouame! Taglio sul primo palo su cross di Biraghi, deviazione sul primo e riflesso di Milinkovic-Savic che toglie il pallone dall’angolo

24′ – Tiro improvviso di Seck, Terracciano respinge corto e poi per sua fortuna il Torino non riesce a segnare sulla ribattuta

22′ – Traversa del Torino! Sinistro potentissimo di Seck dall’interno dell’area, pallone che sbatte sul montante forse dopo un leggero tocco di Terracciano

21′ – Dall’altra parte attacca la Fiorentina con Ikonè che punta un paio di uomini e converge sul sinistro, il tiro viene poi respinto dal muro del Torino

20′ – Cross di Singo, esce senza problemi Terracciano in presa alta

17′ – Azione offensiva della Fiorentina come sempre lenta ed elaboratissima, senza idee, Bonaventura tenta una giocata verso un compagno ma consegna palla a Milinkovic-Savic

15′ – Ennesimo lancio lungo del Torino che mette in difficoltà la Fiorentina, poi Milenkovic si prende il fallo in attacco ma la squadra viola deve stare più attenta

14′ – Break di Biraghi che intercetta il pallone e si lancia sulla sinistra, dopo un paio di occhiate in mezzo però sbaglia il cross

11′ – Gol annullato al Torino! Splendida imbucata di Ricci per Seck che scatta tra le linee e davanti a Terracciano mette dentro con un bel tiro sotto la traversa. L’arbitro però segnala fuorigioco, il VAR conferma

9′ – Seck scatta almeno due metri oltre la linea della Fiorentina, tardivamente l’assistente segnala il fuorigioco

8′ – Bella giocata di Kouame che si invola sulla fascia destra ma non viene supportato dai compagni, è quindi costretto a tornare indietro

7′ – Bella giocata di Saponara che viene steso, regola del vantaggio a favore di Biraghi che sfonda in area con un tunnel ma poi tenta il tiro da posizione impossibile e spara fuori

5′ – Scarico di Saponara per Venuti che crossa in mezzo, Singo di testa in corner

4′ – A terra Vlasic, gioco momentaneamente fermo

2′ – Primi due minuti con le squadre che si fronteggiano

0′ – Si comincia!

FORMAZIONI UFFICIALI

Fiorentina: (4-2-3-1): Terracciano; Biraghi, Igor, Milenkovic, Venuti; Amrabat, Duncan; Ikone, Bonaventura, Saponara; Kouame. All Italiano

Torino (3-4-2-1): Milinkovic Savic; Djidji, Buongiorno, Rodriguez, Singo, Ricci, Adopo, Vojvoda; Vlasic, Miranchuk, Seck. All. Ivan Juric

Inaspettatamente in corsa per l’Europa e con uno scontro diretto vero e proprio a portata di mano: è diventata questo la gara tra Fiorentina e Torino di questa sera. Occasione per dare una scossa ad un campionato che sembrava morto dopo il k.o. di Roma di domenica scorsa e preview del quarto di finale di Coppa Italia che vedrà le due squadre ritrovarsi anche il prossimo 1 febbraio. Appuntamento alle 20,45 al ‘Franchi’ agli ordini del sig. Dionisi e Fiorentinanews.com vi offrirà la consueta diretta testuale dell’incontro con lo spazio per la pagelle e le voci dei protagonisti a fine gara.