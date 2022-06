Una Fiorentina più forte dello scorso anno: Una promessa fatta e una richiesta di Italiano. Uno zoccolo duro che il tecnico vorrebbe avere prima di Moena

La Fiorentina sarà più forte di quella dello scorso anno. La promessa è questa, la richiesta di Italiano anche. Il prolungamento, già deciso, arriverà, con un cospicuo aumento economico e con l’idea di costruire una squadra rinnovata, giovane, bella.

Più muscoli e più altezza in mezzo al campo, per provare a subire qualche rete in meno senza perdere la qualità. Ci saranno prestiti, perché il bilancio è importante ma anche acquisti di valore. Non di primissima fascia, non campioni, ma forti si. D’altronde, in pochi mesi, i più forti se ne sono andati o sono ritornati alla base: Vlahovic, Odriozola, Torreira. E presto, forse, anche Milenkovic. Rimane Gonzalez, di livello superiore, e nulla di più.

Ecco che occorrerà inventiva, arrivare prima degli altri, scegliere bene e non sbagliare niente questa volta. La poca fortuna dello scorso mercato invernale non sarà più consentita se si vorrà arrivare più in alto in campionato e continuare a lungo in Europa. Italiano ha dato la sua lista e ha chiesto di fare in fretta, di poter costruire lo zoccolo duro della squadra in ritiro a Moena. Non sarà cosa facile, la palla adesso passa a Pradè e oltre alle idee ci vorranno velocità ma anche soldi. Per quelli tocca a Commisso, sarà il mercato più difficile della sua gestione. Proprio dopo la sua stagione migliore.