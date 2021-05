Una Fiorentina Primavera dalla doppia faccia: terza Coppa Italia di fila ma ancora a rischio playout

Se si può trovare un termine per definire la stagione della Fiorentina Primavera, questo è: altalenante. Se da una parte la squadra di Aquilani ha trovato con merito la vittoria della terza Coppa Italia consecutiva, dall’altra c’è il concreto rischio di finire il campionato in zona playout. Dopo un inizio di stagione non buono, la squadra viola sembrava essersi ripresa con un ottimo filotto di risultati che, da metà febbraio in poi, l’aveva allontanata dalla zona playout facendola arrivare a un passo da quello playoff. Poi un altro tracollo con tre sconfitte di fila nelle ultime tre e ben 14 gol incassati da squadre di certo non irresistibili (Cagliari, Empoli e Lazio). La testa poteva essere altrove in vista della finale di Coppa Italia per le prime due sconfitte, ma il 5-0 rifilato dai biancocelesti a pochi giorni dalla vittoria contro di loro in finale, deve essere un campanello d’allarme. Domenica in casa contro il Genoa la vittoria è d’obbligo, per ritrovare un sorriso in campionato che manca da troppo.