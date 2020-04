Una Fiorentina spregiudicata? Con Ribery si può. Ecco come e perché

Fatta la solita premessa, ovvero che per realizzare tutto questo occorre che riparta il campionato di Serie A, possiamo dire che una Fiorentina più spregiudicata rispetto a quella che abbiamo visto prima del lockdown è possibile. E’ possibile perché adesso c’è un Franck Ribery in più a disposizione e il francese permette al tecnico Iachini di potersi sbizzarrire. Nelle corde c’è anche la possibilità di poter vedere una squadra schierata con il 3-4-1-2. Un’ipotesi estrema, da rimonta o da spinta per cercare la vittoria, con Ribery a fare il trequartista dietro a due punte vere come Cutrone e Vlahovic e con Chiesa a fare l’esterno di spinta a destra.