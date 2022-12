Una generazione nuova di giocatori della Fiorentina che cresce. Angeloni e i contatti con Italiano e il tecnico viola…

La Fiorentina e i giovani. Ce ne sono diversi che sono andati in ritiro a Moena la scorsa estate, alcuni sono poi rimasti in pianta stabile con la prima squadra durante la stagione, altri sono stati valutati in queste amichevoli tardo autunnali.

Il responsabile del settore giovanile, Valentino Angeloni, si legge su La Repubblica, è in stretto contatto con il tecnico viola, Vincenzo Italiano, e dietro alla crescita di questi giocatori, in campo, c’è tutto un percorso non meno importante fuori dal rettangolo di gioco.

E’ una questione, anche, di testa, fondamentale quando si fa il grande passo. Ci vuole questa per essere tra i migliori, nel gruppo della prima squadra. E quando si è giovani, vogliosi di mettersi in evidenza, non è sempre semplice curare questo aspetto.

Italiano in allenamento lavora su ognuno di questi giovani, a volte stimolandoli e altre volte rassicurandoli. E’ così che i vari Bianco, Amatucci, Favasuli, Martinelli e compagnia stanno crescendo e preparandosi al grande salto.