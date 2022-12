Come scrive La Repubblica, sarà una giornata amarcord per la Fiorentina, ospite a casa di Mutu, ma che allo stesso tempo, sfidando il Rapid Bucarest e il Borussia Dortmund, avrà occasione di costruire ulteriormente il proprio futuro. Brilleranno gli occhi all’ex numero dieci quando rivedrà la Fiorentina, anche se della sua squadra che fece sognare i tifosi ormai non è rimasto più nessuno. Ma potrà abbracciare un altro ex compagno e adesso collega: Italiano, col quale Mutu ha giocato assieme dal 2000 al 2002 nel Verona.

La squadra gigliata si presenta all’evento con qualche, importante, assente: out i nazionali Jovic, Milenkovic e Zurkowski. Oltre che agli infortunati Sottil, Gonzalez e Venuti. Non sarà chiamato in causa neanche Castrovilli, ancora non a pieno regime. Invece, come già capitato, saranno molti i giovani che scenderanno in campo quest’oggi. Da Biagietti e Kayode, ai centrocampisti Bianco, Amatucci e Favasuli oltre all’attaccante Distefano.