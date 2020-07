Una grande Fiorentina? Ribery è stato chiaro su cosa serve per cambiare marcia

Costruire una grande Fiorentina. Questa è l’ambizione sbandierata ai quattro venti dal proprietario del club viola, Rocco Commisso. Ma cosa manca per poter pensare ad un cambio di marcia? In questo senso la strada è stata tracciata dal campione Franck Ribery. Il francese è stato chiaro in questo senso: “Con due o tre grandi calciatori e la crescita dei nostri giovani credo che potremmo toglierci delle belle soddisfazioni molto presto”.

Servono innesti di livello dunque, almeno un paio, meglio se tre e allora la musica sarà completamente diversa da quella che abbiamo sentito quest’anno. Chi di dovere adesso prenda nota e cerchi di seguire la strada che Ribery ha tracciato.