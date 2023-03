Una grande notte viola che serve per riprendere il Torino e tallonare Udinese e Monza. Guarda la NUOVA CLASSIFICA di Serie A

Seconda vittoria di fila per la Fiorentina in campionato e con i tre punti contro il Milan, la squadra viola risale fino a quota 31, raggiungendo il Torino e tallonando sempre Udinese e Monza, avanti di un punto in classifica. I rossoneri restano a quota 47 e rischiano l’aggancio della Roma.

La nuova CLASSIFICA di Serie A: Napoli 65, Lazio 48, Inter 47, Milan 47, Roma 44, Atalanta 42, Bologna 35, Juventus 35, Monza 32, Udinese 32, Torino 31, Fiorentina 31, Empoli 28, Lecce 27, Sassuolo 27, Salernitana 24, Spezia 20, Verona 17, Cremonese 12, Sampdoria 11.