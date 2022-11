Una grande partita di Pierozzi non basta alla Reggina: calabresi beffati dal Benevento

La sosta per i Mondiali non ferma il campionato di Serie B. Quest’oggi, alle 12:30, la Reggina di Pierozzi, Gori, Dutu e Agostinelli ha ospitato il Benevento. L’incontro è terminato 2-2, con gli amaranto che accolgono il punto con l’amaro in bocca. Dopo uno stupendo primo tempo dei ragazzi di Filippo Inzaghi, la squadra si rilassa e concede la rimonta ai giallorossi.

L’unico giocatore ‘viola’ che si vede in campo è Niccolò Pierozzi, elemento fondamentale della Reggina. Il terzino di proprietà della Fiorentina convince i più anche oggi: un’ottima prestazione fatta di tanta corsa e un buon contributo alla fase offensiva. Da lui nasce l’ultima occasione per i calabresi, a inizio recupero, un cross per Rivas che non concretizza.